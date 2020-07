‘മഹേശന്‍ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തി’; വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പിന്തുണയുമായി എസ്എന്‍ഡിപി ചേര്‍ത്തല യൂണിയന്‍

Posted on: July 8, 2020 3:19 pm | Last updated: July 8, 2020 at 3:19 pm