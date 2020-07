നീതിന്യായ സൂക്ഷ്മതയെവിടെ?

പോലീസ് ഭാഷ്യത്തിന് കീഴൊപ്പ് ചാര്‍ത്തി നിര്‍വൃതിയടയലല്ല മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ ധര്‍മം. കുറ്റവാളിക്ക് പോലും മാനുഷിക പരിഗണനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അവകാശങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കാന്‍ അവസരമുള്ള സമൂഹത്തില്‍ സംശയാതീതമായി കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെടാത്ത കാലമത്രയും കുറ്റാരോപിതന്‍ കുറ്റവാളിയാകുന്നില്ല.

Posted on: July 7, 2020 4:05 am | Last updated: July 7, 2020 at 1:13 am