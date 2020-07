ഐ സി എഫ് ഒമാന്‍ നാലാം ഘട്ട ചാര്‍ട്ടേഡ് വിമാനം പറന്നുയര്‍ന്നു; ഇതുവരെ നാടണഞ്ഞത് ആയിരങ്ങള്‍

Posted on: July 6, 2020 9:48 pm | Last updated: July 6, 2020 at 9:48 pm