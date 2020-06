എസ് ജയശങ്കര്‍ ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയുമായി കൂടികാഴ്ച നടത്തി

Posted on: June 30, 2020 4:09 pm | Last updated: June 30, 2020 at 4:09 pm