പിളര്‍പ്പ് പുതിയ എപ്പിസോഡില്‍

കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് രണ്ടായി പിളരുകയും പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ യു ഡി എഫ് നാണംകെട്ട തോല്‍വി നേരിടുകയും ചെയ്തപ്പോള്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലെ യുവ നേതാക്കള്‍ മുന്നണിയില്‍ പരസ്പരം കൊമ്പുകോര്‍ത്ത് രണ്ട് വിഭാഗത്തെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് യോജിപ്പുണ്ടാക്കാന്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ പലവട്ടം ചര്‍ച്ച നടത്തിയെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം.

Posted on: June 30, 2020 4:05 am | Last updated: June 30, 2020 at 1:24 am