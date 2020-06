പ്രവാസികളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യ ഭീതി വേണ്ട

പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകളില്‍ മാത്രമല്ല, പ്രയാസഘട്ടത്തിലും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും തങ്ങള്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സമീപനം.

Posted on: June 30, 2020 4:01 am | Last updated: June 30, 2020 at 1:15 am