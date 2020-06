സഊദിയില്‍ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരിച്ചു

Posted on: June 28, 2020 11:02 pm | Last updated: June 28, 2020 at 11:02 pm