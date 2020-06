വേണം, മഴക്കാല രോഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയും ജാഗ്രത

ചികിത്സാരംഗത്ത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം ഏറെ മുന്നിലാണെങ്കിലും പൊതുശുചിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മലയാളി ഇന്നും വേണ്ടത്ര ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഏതുതരം രോഗവും പടര്‍ന്നു പിടിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണിന്ന് സംസ്ഥാനത്ത്.

Posted on: June 23, 2020 4:01 am | Last updated: June 23, 2020 at 1:36 am