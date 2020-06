ഗല്‍വാനില്‍ 40 ലേറെ ചൈനീസ് സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി കെ സിങ്

Posted on: June 21, 2020 11:39 am | Last updated: June 21, 2020 at 11:40 am