കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം രോഗികള്‍ക്കൊപ്പം വാര്‍ഡില്‍; തമിഴ്‌നാട് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി

Posted on: June 18, 2020 10:14 am | Last updated: June 18, 2020 at 10:14 am