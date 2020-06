മഹാമാരിയെത്താന്‍ ഇനിയൊരിടവുമില്ല

കുറച്ച് മുമ്പ് കൊവിഡ് കിറ്റുകള്‍ ലഭിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടിവന്ന ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിലവിളിയായിരുന്നു ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് കേള്‍ക്കുന്നത് കൂട്ട നിലവിളിയാണ്. ഈ നഗരത്തിനു വേണ്ടി പ്രാര്‍ഥിക്കൂവെന്നുമാത്രമാണ് ഡല്‍ഹി നിവാസികള്‍ ഈ നിമിഷം പരസ്പരം പറയുന്നത്.

Posted on: June 17, 2020 4:06 am | Last updated: June 17, 2020 at 1:08 am