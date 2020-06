സൈക്കിളില്‍ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ മിനിലോറിയിടിച്ച് പരുക്കേറ്റയാള്‍ മരിച്ചു

Posted on: June 16, 2020 10:00 pm | Last updated: June 16, 2020 at 10:00 pm