പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി ചികിത്സക്ക് വിധേയനായ ആദ്യകൊവിഡ് രോഗി ആശുപത്രി വിട്ടു

Posted on: June 13, 2020 12:36 pm | Last updated: June 13, 2020 at 12:36 pm