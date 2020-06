കുഞ്ഞനന്തന്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരോടും സമൂഹത്തോടും കരുതല്‍ കാണിച്ച നേതാവ്: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: June 12, 2020 12:46 am | Last updated: June 12, 2020 at 12:46 am