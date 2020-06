ക്ഷേത്രങ്ങല്‍ തുറക്കല്‍; കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ വി മുരളീധരന് കടകംപള്ളിയുടെ ശക്തമായ മറുപടി

Posted on: June 9, 2020 11:02 am | Last updated: June 9, 2020 at 12:18 pm