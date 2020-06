ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറക്കല്‍: വായ്പ എടുത്തവര്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍, പുതിയ ശമ്പള സ്ലിപ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബേങ്കുകള്‍

Posted on: June 8, 2020 9:53 pm | Last updated: June 8, 2020 at 9:53 pm