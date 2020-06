സെലിബ്രിറ്റികളറിയുമോ സഫൂറയെ?

മരിച്ച ആനക്ക് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യത്ത്, സഫൂറ സര്‍ഗാര്‍ എന്ന ഗര്‍ഭിണി ഈ പകര്‍ച്ചവ്യാധി കാലത്ത് പോലും തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ജയിലില്‍ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഐക്യദാര്‍ഢ്യത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു.

Posted on: June 8, 2020 4:05 am | Last updated: June 7, 2020 at 11:57 pm