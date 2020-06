ആനന്ദ്ബസാര്‍ പത്രിക എഡിറ്റര്‍ രാജിവെച്ചു; രാജി മുഖ്യമന്ത്രി പേരെടുത്ത് വിമര്‍ശിച്ചതിന് പിന്നാലെ

Posted on: June 3, 2020 9:56 pm | Last updated: June 3, 2020 at 9:56 pm