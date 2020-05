കൊവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മരിച്ചു; നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന കാര്യം ആശുപത്രി അധികൃതരില്‍നിന്നും മറച്ചുവെച്ചു

Posted on: May 30, 2020 1:00 pm | Last updated: May 30, 2020 at 3:41 pm