സഊദിയില്‍ ശനിയാഴ്ച മുതല്‍ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് സമ്പൂര്‍ണ കര്‍ഫ്യു

Posted on: May 21, 2020 10:31 pm | Last updated: May 21, 2020 at 10:31 pm