റെഡ് സോണില്‍ നിന്നെത്തുന്നവരെ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളില്‍ നിന്നു തന്നെ ക്വാറന്റൈനിലേക്കു മാറ്റും

Posted on: May 8, 2020 6:29 pm | Last updated: May 8, 2020 at 6:29 pm