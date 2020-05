ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 39 ലക്ഷം കടന്നു; ആഫ്രിക്കക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

Posted on: May 8, 2020 9:34 am | Last updated: May 8, 2020 at 11:29 am