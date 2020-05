മുസ്ലിങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ച് ട്വീറ്റ്; കാനഡയില്‍ ഇന്ത്യക്കാരനെ ജോലിയില്‍നിന്നും പുറത്താക്കി

Posted on: May 6, 2020 12:52 pm | Last updated: May 6, 2020 at 12:52 pm