ഗാന്ധിനഗര്‍ | ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളും പോലീസും തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ ട്രെയിന്‍ സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് തൊഴിലാളികള്‍ റോഡിലിറങ്ങിയത്. പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ പോലീസിനു നേരെ കല്ലേറ് നടത്തി.പോലീസ് തിരിച്ചും കല്ലേറ് നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് കണ്ണീര്‍ വാതകം പ്രയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കിയത്.

#WATCH Gujarat: A clash erupts between migrant workers & police in Surat. The workers are demanding that they be sent back to their native places. pic.twitter.com/aiMvjHGukY

— ANI (@ANI) May 4, 2020