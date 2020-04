സാഭിമാനം, തലയുയര്‍ത്തി എസ് വെെ എസ്

കേരളീയ മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന്റെ യുവ ശക്തിയെ, ഇസ്‌ലാമിക വഴിയില്‍ ഉത്പാദനക്ഷമമായ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ കോര്‍ത്തെടുത്ത് 1954ല്‍ രൂപവത്കരിച്ച സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ അറുപത്തിയേഴാം സ്ഥാപക ദിനമാണ് നാളെ. കടമകളിലും കര്‍ത്തവ്യത്തിലും കലര്‍പ്പ് കലരാതെ വഴി നടന്ന ചരിത്രമാണ് എസ് വൈ എസിന് കുറിക്കാനുള്ളത്.

ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി, (എസ് വൈ എസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി)

