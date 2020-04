അമേരിക്കയില്‍ കൊവിഡ് 47,676 പേരുടെ ജീവനെടുത്തു; ബ്രിട്ടനിലും മരണ സംഖ്യ ഉയരുന്നു

Posted on: April 23, 2020 9:25 am | Last updated: April 23, 2020 at 1:49 pm