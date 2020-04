സഊദിയില്‍ സ്വദേശികളായ സ്വകാര്യ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്പളത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവ്

Posted on: April 3, 2020 9:20 pm | Last updated: April 3, 2020 at 9:20 pm