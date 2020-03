ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം അഞ്ച് ലക്ഷം കവിഞ്ഞു; ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗബാധിതര്‍ അമേരിക്കയില്‍

Posted on: March 27, 2020 8:42 am | Last updated: March 27, 2020 at 10:53 am