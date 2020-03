ഒഡീഷയില്‍ കൊവിഡ് രോഗികള്‍ക്ക് മാത്രമായി ആയിരം കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രി ഒരുങ്ങുന്നു

Posted on: March 26, 2020 4:29 pm | Last updated: March 26, 2020 at 4:29 pm