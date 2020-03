കൊവിഡ് പ്രതിരോധം; ആശാ വര്‍ക്കര്‍മാര്‍ക്ക് പരിശീലനവും ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് യൂണിയനുകള്‍

Posted on: March 23, 2020 2:59 pm | Last updated: March 23, 2020 at 2:59 pm