മലയാളികളടക്കമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംഘം അഞ്ച് ദിവസമായി ക്വാലാലംപൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ കുടുങ്ങി; വൈകിട്ട് അഞ്ചോടെ ഒഴിയണമെന്ന് അധികൃതര്‍

Posted on: March 21, 2020 12:46 pm | Last updated: March 21, 2020 at 12:46 pm