ജനതാ കര്‍ഫ്യൂവിനോട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറും സഹകരിക്കും; `പൊതു ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ല

Posted on: March 20, 2020 8:46 pm | Last updated: March 20, 2020 at 8:46 pm