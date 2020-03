കൊവിഡ്: നബാര്‍ഡിനോട് വായ്പ ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി; 2000 കോടിയുടെ വായ്പയുള്‍പ്പെടെ പുനരുദ്ധാരണ പാക്കേജ് വേണം

Posted on: March 20, 2020 8:28 pm | Last updated: March 20, 2020 at 8:28 pm