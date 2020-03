മാന്യമാകട്ടെ വിദേശികളോടുള്ള പെരുമാറ്റം

രോഗബാധിതരോടും നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവരോടും ആരോഗ്യ വിദഗ്ധര്‍ നിര്‍ദേശിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരില്‍ മനുഷ്യത്വത്തെ ഹനിക്കുന്ന പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. രോഗ പ്രതിരോധത്തിനായി ആരും നിയമം കൈയിലെടുക്കുകയും അരുത്.

