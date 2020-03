രാത്രിയിലും നിര്‍ഭയം സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉറപ്പാക്കുക സര്‍ക്കാര്‍ ലക്ഷ്യം: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: March 7, 2020 8:38 pm | Last updated: March 7, 2020 at 9:16 pm