മിന്നല്‍ പണിമുടക്ക്: നിയമസഭയില്‍ കടുത്ത വാക്‌പോര്; മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗതാഗത മന്ത്രിയും ഇല്ലാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധം

Posted on: March 5, 2020 1:34 pm | Last updated: March 5, 2020 at 1:34 pm