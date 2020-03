മുല്ല പറഞ്ഞു; ട്രംപ് അനുസരിച്ചു

അഫ്ഗാൻ സർക്കാറിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി താലിബാനും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ നീക്കുപോക്കുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നതാണ് സത്യം. ഈ നിലയിലേക്ക് വളയാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, താലിബാന്റെ സ്വാധീനമാണ്.

Posted on: March 4, 2020 2:48 pm | Last updated: March 4, 2020 at 4:47 pm