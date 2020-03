‘ആ മൊബൈല്‍ മറന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഞാന്‍ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു’

വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഉണ്ടായ വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളാല്‍ ആക്രമണത്തിനിരയായ 37 കാരനായ മുഹമ്മദ് സുബൈറിന്റെ അനുഭവ കഥ തുടരുന്നു.

ഭാഗം 2

Posted on: March 3, 2020 8:09 pm | Last updated: March 3, 2020 at 8:11 pm