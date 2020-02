പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നത് അക്രമികള്‍ തടയുന്നു; വെടിയേറ്റ 14കാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത് അഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം

Posted on: February 25, 2020 8:32 pm | Last updated: February 25, 2020 at 8:32 pm