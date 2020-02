ഇന്ത്യയെന്ന ആശയത്തിന് വേണ്ടി

ജനാധിപത്യത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും തകര്‍ക്കുന്ന സി എ എ പോലുള്ള നിയമങ്ങളില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിന്റെ തീരുമാനമെങ്കില്‍, ഇന്ത്യ ഇത്രകാലം ഉള്‍വഹിച്ചിരുന്ന മഹത്തായ ആശയങ്ങള്‍ അറുത്തുമുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ സമരങ്ങളില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുമെന്ന്‌ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും തീരുമാനിക്കണം.

Posted on: February 17, 2020 9:44 am | Last updated: February 17, 2020 at 9:44 am