സിഎജി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വിശദീകരണവമുായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി; ‘ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കീഴ്വഴക്കമല്ല’

Posted on: February 14, 2020 8:38 pm | Last updated: February 14, 2020 at 8:38 pm