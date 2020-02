പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്; കൊറോണ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാളെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യും

Posted on: February 12, 2020 10:42 pm | Last updated: February 12, 2020 at 10:42 pm