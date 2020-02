എ എ പി വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് ഒഴിവാക്കിയത് ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു: ബി ജെ പി നേതാവ്

Posted on: February 11, 2020 10:56 am | Last updated: February 11, 2020 at 10:56 am