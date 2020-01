കൊറോണ ബാധിച്ചത് തൃശൂര്‍ ജില്ലക്കാരിയായ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക്; ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മന്ത്രി

Posted on: January 30, 2020 3:41 pm | Last updated: January 30, 2020 at 3:49 pm