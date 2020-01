ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ചത് ജനവികാരം

പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ സമരവേദികളില്‍ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെയും. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാറും പ്രതിപക്ഷവും യോജിച്ചുള്ള സമരം തുടരുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്.

Posted on: January 22, 2020 11:06 am | Last updated: January 22, 2020 at 11:07 am