മരണം ഒന്നിന്റെയും ഒടുക്കമല്ല; പലതിന്റെയും തുടക്കമാണ്

എല്ലാ ജീവികൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള കിർലിയൻ പരിവേഷത്തെ മനുഷ്യ നേത്രത്തിന് കാണാനാകില്ല. അപ്രാപ്യമായ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന മഹാ രഹസ്യങ്ങളെ ഒരു പരിധിവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നുവരാം. ഉപകരണങ്ങൾ സമാർജിക്കാനാവും വരെ നിഷേധസ്വരത്തിൽ ഒന്നിനും വിധിയെഴുതാനാവില്ല എന്ന വിനീതമായ വിധേയത്വത്തോട് കൂടെയാണ് പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത്.

Posted on: January 7, 2020 4:35 pm | Last updated: January 7, 2020 at 4:37 pm