എന്‍ജിനീയറിംഗ് കോളജ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ സര്‍വ്വകലാശാല പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി; അധ്യാപകനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായേക്കും

Posted on: January 4, 2020 10:52 am | Last updated: January 4, 2020 at 10:52 am