അമേരിക്കയിലെ ടെക്‌സാസ് ക്രൈസ്റ്റ് പള്ളിയില്‍ വെടിവെപ്പ്: മൂന്ന് പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Posted on: December 30, 2019 3:24 pm | Last updated: December 30, 2019 at 3:43 pm