ഒന്നേകാല്‍ കിലോ സ്വര്‍ണ്ണവുമായി കോഴിക്കോട് സ്വദേശി നെടുമ്പാശ്ശേരിയില്‍ പിടിയില്‍

Posted on: December 28, 2019 10:31 am | Last updated: December 28, 2019 at 1:15 pm