ഭരണ പ്രതിപക്ഷ സംയുക്ത പ്രതിഷേധം: കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങള്‍ കെപിസിസി തീരുമാനിക്കും; മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് പിന്തുണയുമായി കെ സി വേണുഗോപാല്‍

Posted on: December 27, 2019 1:30 pm | Last updated: December 27, 2019 at 1:30 pm